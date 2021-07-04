عاجل.. إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة في "نينوى" العراقية

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

نجحت السلطات العراقية، السبت، في إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة جنوبي محافظة نينوى.



وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت السلطات العراقية، عن استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة بمحافظتين شمالي البلاد.

وبحسب الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية فإن الخط الناقل "القيارة- سد الموصل" تعرض لعمل تخريبي ليلة أمس بتفجير عبوات ناسفة، مما تسبب في سقوط البرج المرقم (73) وتوقف الخط عن العمل.

وخلال الليلة نفسها، تم استهداف الخط الناقل "شرق الموصل- سد الموصل" إثر تفجير البرج المرقم (28) في منطقة الدرناج، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

والجمعة، تعرض خط القيارة - كركوك إلى تفجير خمسة أبراج، ما أسفر عن خروجها عن العمل.

يأتي ذلك في وقت قطع فيه العشرات من أهالي ناحية الوجيهية في ديالى، السبت، طريقا رئيسيا، احتجاجا على تردي ملف الكهرباء.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، السبت، عن تسجيل 15 عملية استهداف لخطوط نقل الكهرباء في محافظة ديالى خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وشهدت ديالى، الجمعة، 4 مظاهرات بمناطق متفرقة، احتجاجاً على تردي أوضاع منظومة الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدد من محافظات العراق.

وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى انهيارات في مناطق متفرقة خلال اليومين الماضيين، بسبب التفجيرات التي استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة وقطع الامدادات الحيوية من إيران، بحسب مسؤولين عراقيين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

وسجل العراق خلال نحو شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد. وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الطاقة بحسب وثائق رسمية من قبل وزارة الكهرباء، نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلاد أكثر من 28 ألف ميجاوات.