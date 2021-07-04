مقتل ستة إثر تحطم طائرة خاصة في هايتي

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

ذكرت تقارير إعلامية وجماعة تبشير أن جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم ستة منهم مبشران أمريكيان قد لقوا حتفهم في تحطم الطائرة في هايتي جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس.



وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي.

ولم يُعرف بعد سبب الحادث.

وذكرت مؤسسة "جوسبل تو هايتي" التي مقرها أمريكا في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر (35 عاما) وجون ميلر (43 عاما) قتلا في تحطم الطائرة.

ولم ينشر المسؤولون في هايتي بعد أسماء الأربعة الآخرين.