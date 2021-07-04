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زلزال بقوة 6 درجات يضرب تشيلي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، الأحد، الساحل قبالة تشيلي.

 

وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 89 غرب مدينة فالينار".

 

ولم يصدر على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث اضرار ، كما لم يصدر تحذير بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

 

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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