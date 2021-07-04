شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. حريق ضخم في خط أنابيب بخليج المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت شركة النفط الحكومية في المكسيك "بيميكس" أنه تم إخماد حريق شب في البحر، قبالة المكسيك، بسبب تسرب غاز، في خط أنابيب تحت المياه، بعد خمس ساعات ونصف.

وشب الحريق على بعد 150 مترا من منصة حفر لمنشأة إنتاج النفط "كو-مالوب" في خليج المكسيك.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الحريق على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خارج المكسيك، حيث أشار بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إلى الكتلة الفقاعية البرتقالية الكثيفة في المياه على إنها "عين الحريق".

وذكرت شركة "بيميكس" أنه لم تكن هناك أي إصابات ولم يتم نقل أي شخص إلى مكان آمن.

وأضافت الشركة أنه تم استعادة العمليات إلى طبيعتها ويتم التحقيق في الحادث.