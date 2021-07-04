شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا .. 183.5 مليونا إجمالي الإصابات وإعطاء 3.18 مليارات جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 5ر183 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 18ر3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و 466 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 971 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 176 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.