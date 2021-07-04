شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : العثور على 19 شخصا أحياء بمنطقة الانهيار الأرضى بأتامى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، إن رجال الإنقاذ عثروا على 19 شخصا على قيد الحياة، في منطقة الانهيار الأرضي في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف سوغا "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن ضحيتين وأصيب اثنان آخران. وتم إنقاذ 19 شخصا ويعتبر العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تضرر 130 منزلا ومبنى".

في وقت سابق، قالت السلطات المركزية إن ما لا يقل عن 20 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين، لكن السلطات المحلية تعتقد أن هذا الرقم قد يكون أعلى.

وقع انهيار أرضي في أتامي، التي يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة، بعد هطول أمطار غزيرة.