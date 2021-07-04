03 يوليو , 2021
ذكرت شركة النفط الحكومية في المكسيك «بيميكس»، أمس الجمعة، أنه تم إخماد حريق كبير شب في البحر، قبالة المكسيك، بسبب تسرب غاز في خط أنابيب تحت المياه، بعد خمس ساعات ونصف من اشتعاله.
وشب الحريق على بعد 150 متراً من منصة حفر لمنشأة إنتاج النفط «كو - مالوب» في خليج المكسيك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وانتشر مقطع فيديو يظهر الحريق على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى خارج المكسيك، حيث أشار بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى ألسنة اللهب البرتقالية الكثيفة في المياه على أنها «عين النار».
وذكرت شركة «بيميكس» أنه لم تكن هناك أي إصابات ولم يتم نقل أي شخص إلى مكان آمن.
وأضافت الشركة أنه تمت استعادة العمليات إلى طبيعتها ويتم التحقيق في الحادث.
وكتب أنجل كاريزاليس، رئيس هيئة الطاقة والبيئة على موقع «تويتر» أنه لم يكن هناك أي تسرب نفطي.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في قلب مياه خليج المكسيك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.