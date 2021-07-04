 حريق كبير في قلب مياه خليج المكسيك!

ذكرت شركة النفط الحكومية في المكسيك «بيميكس»، أمس الجمعة، أنه تم إخماد حريق كبير شب في البحر، قبالة المكسيك، بسبب تسرب غاز في خط أنابيب تحت المياه، بعد خمس ساعات ونصف من اشتعاله.

وشب الحريق على بعد 150 متراً من منصة حفر لمنشأة إنتاج النفط «كو - مالوب» في خليج المكسيك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الحريق على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى خارج المكسيك، حيث أشار بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى ألسنة اللهب البرتقالية الكثيفة في المياه على أنها «عين النار».

وذكرت شركة «بيميكس» أنه لم تكن هناك أي إصابات ولم يتم نقل أي شخص إلى مكان آمن.

وأضافت الشركة أنه تمت استعادة العمليات إلى طبيعتها ويتم التحقيق في الحادث.

وكتب أنجل كاريزاليس، رئيس هيئة الطاقة والبيئة على موقع «تويتر» أنه لم يكن هناك أي تسرب نفطي.