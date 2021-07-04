السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 3 دول جديدة وتحظر الدخول المباشر منها



أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الجمعة أنه تقرر منع سفر المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار المنع للدول المعلنة سابقا كذلك.

وأفادت الوزارة في بيان بأن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

واضافت أنه تقرر أيضا تعليق القدوم من كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، بالإضافة الى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الثلاث من غير المواطنين، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

وذكرت أن القرار نص على إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها من مواطنين وغيرهم.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء غد الأحد، وذلك مع عدم الاخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وأشارت الى أن سريان تعليق الرحلات الجوية سيكون اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من مساء غد الأحد.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر اليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.