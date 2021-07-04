زوم تخطط لإدخال الترجمة الحية لمحادثات الفيديو

03 يوليو , 2021



أعلنت زوم أنها تخطط للاستحواذ على شركة ألمانية ناشئة متخصصة في الترجمة الفورية القائمة على التعلم الآلي.



الشركة تعرف باسم Karlsruhe Information Technology وتتكون من حوالي عشرة باحثين مرتبطين بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا. ولم تشارك زوم الشروط المالية للصفقة، لكنها كشفت أن الشركة الناشئة ستساعدها في جلب ميزات الترجمة الآلية إلى نظامها الأساسي. وتقول زوم إنها قد تنشئ أيضًا مركزًا للبحث والتطوير في ألمانيا.



وقال فيلتشامي سناكاريلنغام رئيس المنتجات والهندسة في زوم "نحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتقديم السعادة لمستخدمينا وتحسين إنتاجية الاجتماعات، وستكون حلول الترجمة الآلية أساسية في تعزيز منصتنا لعملاء زوم في جميع أنحاء العالم".



ويمكن أن يساعد الاستحواذ على مواكبة المنافسين مثل سيسكو التي أضافت مؤخرًا ميزة الترجمة في الوقت الفعلي لبرنامج Webex الخاص بها. بينما شهدت زوم إقبالاً كبيراً طوال الوباء، وحاول منافسوها مطابقة مجموعة من ميزاتها وتجاوزها كوسيلة للنمو على حسابها، بحسب موقع إن غادجيت.