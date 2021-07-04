انت الان تتابع خبر عمليات البصرة توضح حقيقة تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، ان الأنباء المتداولة بشأن تعرض المحطات الكهربائية في المحافظة إلى عمل تخريبي غير صحيحة.