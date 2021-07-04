بحملة امنية واسعة في عموم المحافظات.. القبض على 25 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (25) متهما بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي :-1- قسم مكافحة مخدرات البصرة (2) متهمين2- قسم مكافحة مخدرات بابل (14) متهم .3- قسم مكافحة مخدرات المثنى (4) متهمين4- قسم مكافحة مخدرات الأنبار متهم واحد5- قسم مكافحة مخدرات الديوانية (4) متهمين".

واشار البيان الى أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (1750) الف وسبعمائة وخمسون حبة مخدرة وأكثر من ربع كيلو من مادة (الترياق) المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي"، لافتا الى "إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات".



وأضاف البيان، ان "الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم ".