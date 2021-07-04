انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاحد، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية 147.150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ذات السعر الذي سجلته صباح امس السبت.
واستقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
واستقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.