اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية 147.150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ذات السعر الذي سجلته صباح امس السبت.

واستقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

