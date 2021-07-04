الرشيد يصدر تعليمات جديدة بشأن سلف الموظفين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التعليمات الجديدة للسلف تضمنت عن استحصال الاجور مقدما عن تسليم السلفة للمستفيد وقدرت الاجور المستحصلة ٥٪باعتبارها مبلغ الآجر وكافة العمولات الاخرى".وأضاف البيان، ان "المصرف حدد مبلغ السلفة بحد اعلى 10 مليون دينار وبفترة سداد 5 سنوات".

واشار الى، انه "يجب ان يغطي صافي راتب الموظف المستلف 50% للقسط الشهري على ان لاتكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة".

