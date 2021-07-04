اليوم.. ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز

ويلتقي في المباراة الاولى فريق الديوانية على ملعبه مع فريق القاسم في الساعة الخامسة مساء.

في حين يحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة وضيفه فريق الميناء، في مباراة مصيرية ومهمة للانيق، املاً في تفادي شبح الهبوط الى دوري الدرجة الاولى حيث يقبع في المركز الثامن عشر، وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء.



وفي اخر المواجهات، يستقبل فريق نفط الوسط ضيفه فريق زاخو على ملعب النجف وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء.