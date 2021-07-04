محافظة عراقية تعلن عن عطلة رسمية بسبب الطقس الحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعنلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن اليوم الأحد، سيكون عطلة رسمية للمؤسسات الحكومية بسبب الطقس الحار.



وقالت المحافظة في بيان، نشره المكتب الإعلامي لها على فيسبوك: "تود إدارة محافظة ذي قار أن تؤكد أن يوم غد الأحد 4 يوليو 2021 عطلة رسمية."

وأضاف البيان أن الدوام الرسمي سيستأنف في جميع المؤسسات الحكومية يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021 على أن يقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط مراعاة لظروف الطقس.

ويعيش العراق على وقع موجة حر قاسية حيث اقتربت درجة الحرارة في المدن الجنوبية من 50 درجة.

وما زاد الأمر سوءا حدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في الشبكة الوطنية العراقية لتوزيع الكهرباء، مساء الخميس، في جميع المحافظات، باستثناء محافظات إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب الحقيقية.