شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 903 حالات من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 213 ألفا و 628 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 281 ألفا و 903 أشخاص، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 الفا و 242 حالة وفاة.