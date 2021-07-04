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زلزال بقوة 6 درجات يضرب تشيلي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب تشيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، الأحد، الساحل قبالة تشيلي.

 

وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 89 غرب مدينة فالينار".

 

ولم يصدر على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث اضرار ، كما لم يصدر تحذير بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

 

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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