شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر: