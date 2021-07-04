شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر:
- يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجوار بواقع 2400 جنيها بداية من يناير 2022.
- الحكومة منحت المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
- الحكومة أعطت مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
- المجلس القومى للأجوار حدد العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني.
- الاتفاق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشأت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة .
- المجلس القومى للأجور حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.