هل ظهرت سلالة "دلتا" في مصر؟

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



علقت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد على حقيقة انتشار متحور فيروس كورونا "دلتا" في مصر، مؤكدة أنه لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض، ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار.



وأكدت الدكتورة هالة زايد، في تصريحات إعلامية، خلو مصر من متحور فيروس كورونا "دلتا"، وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضي، موضحة انتشار هذا المتحور في دول عديدة، ومن الوارد جدا تسربه لمصر.



وذكرت الوزيرة المصرية أن متحور دلتا بلس سيغزو العالم ونسعى لتأخير وصوله لمصر من خلال إجراءات التشديد الوقائي الصحي بالموانئ والمطارات خاصة مع القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالمتحور الجديد، مشيرة إلى أن تأخير وصول المتحور دلتا لمصر ستمنح ميزة الاستفادة من تجارب الآخرين، ومعرفة الفئات الأكثر تأثرا به والعلاج الأفضل والأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس المتحور.



وأوضحت أن مصر تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة محليا خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى أن بلادها تستهدف أن تصبح رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويا.









