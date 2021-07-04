بوساطة روسية.. أذربيجان تسلم أرمينيا أسرى مقابل خرائط لحقول الألغام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:59 صباحاً - منذ 31 دقيقة

سلمت أذربيجان 15 أسيرا محتجزا لديها إلى أرمينيا، مقابل خرائط لحقول زرعت فيها يريفان 92 ألف لغم مضادة للدبابات والأفراد بمنطقة النزاع في إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها، إن “وساطة موسكو ساعدتها في الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطي مساحات في منطقتي فيزولي وزانجيلان في قرة باغ”.

وأضافت: “تم الإفراج عن سجناء من أصل أرميني قضوا مدة عقوبتهم، وجرى تسليمهم لسلطات بلادهم”.

واندلعت حرب دامية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم قره باغ العام الماضي، استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار بوساطة روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام وفصل القوات بين البلدين.

واندلعت المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في ايلول/سبتمبر 2020 حول ناغورني قره باغ، ما أودى بحياة أكثر من 6500 شخص على مدى ستة أسابيع.

وصرح دبلوماسي أذربيجاني كبير لوكالة فرانس برس أن القوات الأذربيجانية اسرت الجنود ال15 في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

وتقول الحكومة الأذربيجانية إن سبعة جنود أذربيجانيين و18 مدنيا قتلوا وأصيب 110 آخرون بسبب الألغام في ناغورني قره باغ ومحيطها منذ وقف إطلاق النار.

واقدمت كل من القوات الأذربيجانية والأرمنية على زرع ألغام خلال النزاع الدموي أوائل تسعينات القرن المنصرم.