نائب تركي يوجه انتقادات حادة لأردوغان وحكومته

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير التركي، لطفو توركان، مجددًا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب قرار التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام.



وقال توركان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كنتم مخلصين في موضوع الادخار، فلتبدأوا مع بيروقراطيي القصر، والمستشاريين، والإداريين العموميين، الذين يحصلون على ثلاثة وخمسة رواتب، وليس المواطنين الذين هناك لقمة بطبقهم».

كان لطفو توركان، سخر في وقت سابق من قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام.

يُذكر أنه أقر الرئيس التركي، أردوغان، التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار ممهورًا بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.

ونشر الرئيس التركي أردوغان في الجريدة الرسمية تعميم «تدابير الادخار» بشأن الادخار في نفقات المؤسسات والمنظمات العامة، والحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي وفعال، وفقًا لما نشره موقع جريدة «سوزجو».