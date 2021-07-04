انتفاضة نسائية ضد أردوغان بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

تواصل النساء التركيات احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية؛ المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.



جاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".

ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987، كما تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.