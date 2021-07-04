شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 شهرًا .. إعادة فتح سوق السمك في هامبورج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكن للمرتادين والسياح العودة إلى سوق السمك الشهير في هامبورج صباح اليوم الأحد للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ويمكن للبائعين أخيرًا فتح أبوابهم والترحيب بالزوار مرة أخرى، بعد أكثر من 15 شهرًا من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك ، فإن الافتتاح يعتبر تجريبيا، وهناك بعض القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ويجب على الزوار ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأوقات ولا يجوز لهم تناول الطعام إلا خارج السوق.

كما تم فرض قيود على عدد البائعين، حيث سيُسمح فقط لحوالي 60 بائعًا بفتح منافذهم في مساحة تبلغ 250 × 30 مترًا - وعادة ما تتسع المساحة لما يصل إلى 120 منفذا.

ويفتح سوق السمك في هامبورج الذي يعود لـ 300 عام كالمعتاد في الساعة 5 صباحًا (0300 بتوقيت جرينتش) ويغلق في الساعة 30:9 صباحًا.

وقبل الجائحة كان ما يصل إلى 70 ألف شخص يرتادون السوق كل يوم أحد.