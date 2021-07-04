شكرا لقرائتكم خبر عن 469 مليار جنيه حجم الإنتاج المتوقع لقطاع النقل خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة قطاع النقل لعام 2021/2022 نمو القطاع بنسبة 3.8% على غرار عام 2020/2021، وكان من المستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا، أن يحقق القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة تصل إلى 5.6% عام 2019/2020 و6.5% عام 2020/2021، إلا أن التأثيرات السلبية للجائحة على أداء القطاع، استلزمت التحوط فى تقديرات معدلات النمو في ظل احتمال استمرار تباطؤ حركة الملاحة والتجارة الدولية لفترة قادمة، وتراخى عودة التدفقات السياحية بالمعدلات السابقة على وقوع الجائحة، فضلا عن تأثر شبكات النقل الداخلى بالظروف الحاكمة للنشاط الاقتصادى والمعاملات السوقية وانتقالات الأفراد فى عام الخطة.

ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، فمن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وبنسبة نمو 9.1%، وكذلك من المتوقع نمو إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى حوالى 268 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 259 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 3.6%، ويأتي تراجع معدلات التنمية أثناء العامين الأخيرين تجسيدا للانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بناتج القطاع، فمن المقدر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345.6 مليار جنيه فى عام الخطة، مسجلا نسبة زيادة قدرها 10.1%، وبالأسعار الثابتة، من 185.5 مليار جنيه إلى 192.5 مليار جنيه على التوالى، بنسبة زيادة 3.8%.