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كوريا الجنوبية تسجل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 743 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و85 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية واحدة ، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2026.

كما تعافي من المرض 482 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و 614 حالة.

وتلقى 35ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 29% من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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