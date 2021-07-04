محمد الفلاح - الجنود مقابل الألغام.. أذربيجان تقايض أرمينيا

الأحد 4 يوليه 2021

سلمت أذربيجان، السبت، 15 سجينا من أصل أرميني إلى أرمينيا مقابل خرائط توضح بالتفصيل مواقع 92 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد.



وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إن أذربيجان سلمت 15 سجينا من أصل أرميني إلى أرمينيا مقابل خرائط توضح بالتفصيل مواقع 92 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد.

ونشب صراع دام بين القوات الأرمينية والأذربيجانية على إقليم ناغورني قرع باغ العام الماضي وتوقف في نهاية المطاف من خلال وقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.

وقالت أذربيجان، إن وساطة موسكو ساعدتها في الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطي مناطق في منطقتي فيزولي وزانجيلان في ناغورني قرة باغ.

وقالت إنها أفرجت عن سجناء من أصل أرميني قضوا مدة عقوبتهم وسلمتهم لأرمينيا.

وكان القتال اندلع بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني قره باغ المتنازع عليها في سبتمبر 2020، وأودى بستة آلاف شخص على مدى ستة أسابيع.

وانتهت الحرب في نوفمبر بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية وتنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليجرام، إنها أنباء رائعة طال انتظارها، نحن نرحب بخطوات كهذه، تم اتخاذ خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الأمني في منطقة جنوب القوقاز.

وقالت الحكومة الأذربيجانية إنه منذ وقف إطلاق النار تسببت الألغام في المنطقة بمقتل سبعة من جنودها و18 مدنيا وإصابة 110 آخرين.

واستخدمت كل من القوات الأذربيجانية والأرمينية الألغام بكثافة خلال النزاع الدامي في أوائل التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفيتي والذي أسفر عن ثلاثين ألف قتيل.