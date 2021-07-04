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كوريا الجنوبية تسجل 743 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 743 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و85 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية واحدة ، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2026

كما تعافي من المرض 482 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و 614 حالة.

وتلقى 35ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 9ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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