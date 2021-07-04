شكرا لقرائتكم أرمينيا و أذربيجان أذربيجان تسلم 15 سجينا أرمينيا مقابل خرائط لمواقع ألغام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن أذربيجان سلمت السبت 15 سجيناً من أصل أرميني إلى أرمينيا مقابل خرائط توضح بالتفصيل مواقع 92 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد.

ونشب صراع دام بين القوات الأرمينية والأذربيجانية على إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي وتوقف في نهاية المطاف من خلال وقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.

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وقالت أذربيجان في بيان السبت إن وساطة موسكو ساعدتها في الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطي مناطق في منطقتي فيزولي وزانجيلان في ناغورنو كاراباخ.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل في موسكو في يناير الماضي الرئيس الأذربيجاني الهام علييف ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان

وأضافت إنها أفرجت عن سجناء من أصل أرميني قضوا مدة عقوبتهم وسلمتهم لأرمينيا.

وفي 26 يونيو الماضي، دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للتحضير من أجل عقد اتفاق سلام مع أرمينيا، بعد سيطرة بلاده على ناغورنو كاراباخ.

وقال علييف: "مسألة ناغورنو كاراباخ تم حلها. على أرمينيا قبول ذلك وعليها العمل معنا من أجل ترسيم الحدود. يجب تشكيل مجموعة عمل من أجل ترسيم الخط الحدودي. ويجب التحضير من أجل عقد اتفاقية سلام".

جانب من ناغورنو كاراباخ (أرشيفية)

وكان الجيش الأذربيجاني قد أطلقت في سبتمبر 2020 عملية للسيطرة على ناغورنو كاراباخ.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على سيطرة باكو على مناطقة كانت يسطر عليها انفصاليون أرمن.