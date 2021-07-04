بايدن يهدد روسيا بالرد إن ثبت تورطها بالهجوم الإلكتروني الأخير "برامج الفدية"

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة لن تتوانى بالرد فيما لو تبين أن روسيا هي المسؤولة عن هجمات الفدية الإلكترونية المتطورة التي استهدفت الولايات المتحدة مؤخرا.



ورغم ذلك، أكد بايدن أن "التفكير المبدئي" للحكومة الأميركية هو أن القراصنة الروس لا يد لهم بالهجوم الذي استهدف مئات الشركات الأميركية.



وأوضح بايدن "لسنا متأكدين" بشأن من يقف وراء الهجوم، وأكد أن "التفكير المبدئي كان أنها ليست الحكومة الروسية، إلا أننا لسنا متأكدين بعد".



وقال بايدن إنه وجه وكالات الاستخبارات الأميركية للتحقيق بالأمر.



وكانت شركة "هانترس" للأمن السيبراني قد ربطت ما بين استهداف نحو 200 شركة ومجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بروسيا.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، الجمعة، أن تلك الهجمات الإلكترونية التي نفذتها المجموعة المرتبطة بروسيا، استهدفت بالدرجة الأولى الشركات المزودة للخدمات، والتي غالبا ما تقدم دعما تكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأشارت الوكالة إلى أن استهداف الشركات المزودة للخدمات "MSP"، يمّكن المتسللون من الوصول إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بعملائهم والتسلل إليها.



ويأتي التقرير بعد أن ناقش بايدن، مسألة الهجمات السيبرانية خلال القمة التي جمعته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، منتصف الشهر الماضي.



وأبلغ بايدن نظيره الروسي بضرورة أن تكون بعض البنى التحتية الحساسة بمنأى عن "الهجمات الإلكترونية".

المصدر: وكالات