شكرا لقرائتكم خبر عن «سول» تسجل أكبر انخفاض في عدد السكان خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن سول عانت من أكبر انخفاض في عدد السكان منذ خمس سنوات، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المساكن إلى خروج الناس من عاصمة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقًا للأرقام التي جمعتها وزارة الداخلية والسلامة وقدمت إلى ممثل حزب "سلطة الشعب" المحافظ تاي يونج هو، فأن عدد سكان سول يزيد قليلاً عن56ر9 مليون نسمة في حزيران/يونيو.

ومقارنة بالعام الماضي، يمثل ذلك انخفاضا بمقدار 154856 نسمة ، أو 59ر1 %، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ خمس سنوات.

وكان عدد سكان سول 99ر9 مليون شخص في حزيران/يونيو 2016 ، وكان العدد في انخفاض مستمر منذ ذلك الحين.

ولا تضع بيانات التعداد المقيمين الأجانب في حساباتها.