شكرا لقرائتكم غزة و حماس غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن الجيش الإسرائيلي مساء السبت غارات عدة على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات استهدفت "موقع بدر" بمنطقة نتساريم جنوب مدينة غزة. كما أشار إلى أن "طائرات استطلاع حربية إسرائيلية قصفت هدفاً شمال قطاع غزة بصاروخ واحد".

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من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية "استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا جنوب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات "قصفت موقعاً لتصنيع الأسلحة وقاذفة صواريخ تابعة لمنظّمة حماس الإرهابية".

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "الغارات شُنت رداً على البالونات الحارقة التي تطلَق تجاه المناطق الإسرائيلية".

إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)

وتسبّبت البالونات الحارقة من غزة في اندلاع حرائق في منطقة إشكول جنوب إسرائيل يومي السبت والجمعة، وفق خدمة الإطفاء الاسرائيلية.

وقال بيان لجهاز الإطفاء الإسرائيلي الجمعة إنه "أخمد حريقاً في منطقة اشكول" قرب الحدود مع قطاع غزة، مضيفاً ان أحد خبراء الحرائق أفاد بأن الحريق "ناجم عن بالون حارق".

إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)

والخميس تم إخماد أربعة حرائق صغيرة في اشكول تسببت بها أيضاً بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وردت اسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بغارات جوية استهدفت "موقعاً لتصنيع الأسلحة" تابعا لحماس في غزة، وفق الجيش الإسرائيلي، بدون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وفي 21 مايو أعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.