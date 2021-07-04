شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 181 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 903 حالات من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 213 ألفا و 628 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 281 ألفا و 903 أشخاص، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 242 حالة وفاة.