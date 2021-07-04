شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف العمال يتظاهرون في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك آلاف العمال الكوريين الجنوبيين في تظاهرة وسط العاصمة سول أمس؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم، في تحدٍ لحظر حكومي وعدم التفات لتحذيرات من أن يثير الاحتجاج موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، كما أظهرت صور أمس.

ومع تصدي البلاد لزيادة في عدد الإصابات يؤججها انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى، رفض المسؤولون منح المسيرة تصريحٍا وحثَّ رئيس الوزراء كيم بو كيوم، القياديين في الاتحاد الكوري للنقابات العمالية على إلغائها.

ووضع المحتجون الكمامات وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسية في منطقة جونجنو ورفعوا لافتات تدعو للإضراب العام، حسبما أظهر مقطع مصور نشرته وكالة يونهاب للأنباء.

ونادت المظاهرة التي قال الاتحاد إنها جذبت نحو ثمانية آلاف مشارك، بزيادة الأجور واتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع حوادث.