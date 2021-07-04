شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر زورقين مفخخين: الحوثي يشكل خطرا على الملاحة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن زورقين مفخخين حوثيين حيث كانت الميليشيات تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في البحر الأحمر، وأعلن التحالف أمس «إحباط هجوم عدائي وشيك، باستخدام زورقين مفخخين» من قبل الميليشيات.

وأشار التحالف في بيان إلى أنه تم «تدمير الزورقين المفخخين بالصليف، بمحافظة الحديدة، أثناء تجهيزهما للعملية»، مؤكدا «استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر».

وشدد التحالف على أن الحوثيين «مستمرون في انتهاك اتفاق ستوكهولم، بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة».

عملية عسكرية

من جهته، أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء لدحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مناطق سيطرتها في المحافظة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت، الجمعة، عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وأكد الوزير الإرياني، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة.

تحرير مواقع

وقال: إن وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوما على ميليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر.

وأضاف: إن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس.. مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمَّن الوزير الإرياني، الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة. مشيدا بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين اليمنيين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين.

إفشال هجوم

وفي السياق، أفشلت قوات الجيش الوطني بإسناد المقاومة الشعبية، هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حاولت خلالها التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وكبدت القوات، الميليشيا الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وبحسب موقع (سبتمبر نت)، فإن مقاتلي الجيش والمقاومة خاضوا معركة بطولية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، وانتهت المعركة بسقوط عدد من عناصر الميليشيا المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.

كما شنت مدفعية الجيش، قصفا مكثفا على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات تمكنت خلالها من تدمير طقم وقتل وجرح من كان على متنه، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات دمرت مخزن أسلحة وألحقت أضرارا بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية بجبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب.