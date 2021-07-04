شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع الناتو.. تدريبات عسكرية روسية بالبحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أكثر من عشر مقاتلات وقاذفات روسية تدريبات جوية فوق البحر الأسود، فيما كانت تجري قوات عسكرية من أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبا عسكريا آخر بالمنطقة.

وأعلن أسطول البحر الأسود، أمس السبت، أن التدريبات الصاروخية والقاذفة تضم تدريبات قتالية لضربات ضد سفن عدو مفترض.

واشتركت في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي 30- إس إم» وقاذفات «سوخوي 24 إم» وكذلك سفن روسية.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد قالت إنها تراقب المناورة البحرية الغربية «نسيم البحر» والتعامل مع التهديدات.

وأغلقت روسيا عددا من المناطق في البحر الأسود أمام العبور حتى نهاية أكتوبر شملت مناطق تقع بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. وتعتبر موسكو أن مناورات نسيم البحر، التي تضم قوات من أكثر من 30 دولة، بمثابة استفزاز من واشنطن.

يأتي ذلك وسط توترات تشهدها العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على خلفية توسع الحلف شرقا، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لأمنها.

من جهة أخرى أظهرت البيانات الرسمية من موسكو أن قوات الأمن الروسية قتلت خمسة مسلحين في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس السبت: «جرى القضاء على خمسة قطاع طرق في تبادل لإطلاق النار». وتم القيام بالعملية بالقرب من نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو-بالكاريا الروسية. وقالت اللجنة إنه لم يصب مدنيون أو قوات أمن.

تشهد شمال القوقاز، عمليات متكررة تستهدف الإرهابيين الذين يشتبه أنهم إسلاميون.

وترددت أن الرجال الخمسة كانوا يخططون لهجوم إرهابي وكانوا يختبؤون في ضاحية نالتشيك. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: «تم أمرهم بتسليم أسلحتهم والاستسلام للسلطات. وردا على ذلك، فتح قطاع الطرق النار على أفراد وكالة الأمن».