شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معدل يومي.. كوبا تسجل 3475 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الكوبية أمس السبت بأنه تم تسجيل 3475 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي في البلاد منذ بداية الجائحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200728 شخصا.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1337 حالة.

وتخطط كوبا لتطعيم كامل سكانها هذا العام. وفي الوقت الحالي، حصل 25ر1 مليون من أصل 11 مليون مواطن على التطعيم بالكامل باستخدام اللقاحات المحلية.