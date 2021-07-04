شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب بأوروبا.. تعرف على سياسات القارة العجوز لحظر الجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن الاتحاد الأوروبي يعتمد عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها، حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة فى أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة، ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكلت تهديدا لأمن الاتحاد.

فرنسا: فرضت السلطات الفرنسية في نوفمبر 2020 حظراً منظمة “الذئاب الرمادية”، وأعلنت باريس فى 5 نوفمبر 2020 حل منظمة “الذئاب الرمادية”، وأتى القرار بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمينية قرب ليون.

ألمانيا: تقدِّر الاستخبارات الألمانية عدد المنتمين لمنظمة الذئاب الرمادية بـ(11) ألفا، وصادق البرلمان الألماني في 18 نوفمبر 2020 على دراسة حظر المنظمة بعد مطالب من ائتلاف الحزب الحاكم وحزب الخضر وأحزاب أخرى، وتحاول “الذئاب الرمادية” في ألمانيا التقرب من الأحزاب السياسية لكسب نفوذ سياسي والتأثير على الرأي العام والسياسي في ألمانيا، وتنامت أنشطة التنظيم في جميع أنحاء ألمانيا وترشحت قياداته للانتخابات البلدية والمجالس المحلية في سبتمبر 2020 بولاية “شمال الراين فستفاليا”.

النمسا: قررت السلطات النمساوية حظر جميع رموز وشعارات تنظيم الذئاب الرمادية في مارس 2019، لكن القرار لا يطبق بشكل صارم، ولا تزال تستخدم رموز وشعارات التنظيم في النمسا.