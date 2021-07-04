شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاقية رفع معدلات الأمان وتطوير السكك الحديدية بعد موافقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء مساعي التطوير لمرفق السكك الحديدية وتحديثة، شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250"لسنة، 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو.

تأتي أهمية هذا الأتفاق، لتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ خطة تطوير وتحديث نظم الاشارات الامنية وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعد ذو أهمية وضرورة قصوي نظرا لأنه يسهم بشكل أساسي في تحقق عنصر الأمان والسلامة علي السكة مما يؤدي للقضاء بشكل كبير علي حوادث القطارات، حسبما يؤكد التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد.

ولكن ماهي مكونات المشروعات الذي يستهدف رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدة علي محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادي ؟

1- الجزء الأول : تحديث نظم الاشارات الآمنة وفي مقدمتها :

- تحديث نظم إشارات السكك الحديدية علي خط القاهرة – الجيزة – بني سويف

- استكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية علي خط القاهرة – الاسكندرية.

- استكمال أعمال تحديث المسارات والقضبان في المحطات ذات الأولوية بهدف التشغيل الأمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور علي خط الاسكندرية – عرب الرمل، وخط بني سويف – أسيوط، وخط أسيوط – نجع حمادي التي بدأت في إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

2- الجزء الثاني : تحسين إدارة أنظمة السلامة والأمان :

- القيام بأعمال تحسين السلامة في المحطات والمسارات والقضبان وملتقي (مفترقات) الطرق والقاطرات.

- تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في خطة اشراك أصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية .

3- الجزء الثالث : تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية ويأتي في مقدمته إجراء تقييم شامل لسياسيات الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ودعم التنمية المؤسسية لقطاع السكك الحديدية.