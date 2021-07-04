رقم غير مسبوق.. 33 ألف ميجاوات أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، تسبب في رفع معدلات استهلاك الكهرباء نحو 8 آلاف ميجاوات ليسجل الحمل الأقصى نحو 33 ألف ميجاوات، مضيفًا أنه رقم قياسي غير مسبوق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قدرات التوليد الكهربائية المتاحة بلغت نحو 59 ألف ميجاوات، بينما وصلت سعة محطات المحولات على الجهد الفائق والجهد العالي إلى نحو 164 ألف ميجا فولت.

وأشار إلى أن أقصى توقعات وزارة الكهرباء بشأن الحمل الأقصى، أن يصل هذا العام إلى 31 ألف و500 ميجاوات بزيادة عن العام الماضي ألف ميجاوات، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في تجاوز هذه القدرات إلى جانب ما تشهده مصر من حركة عمرانية وتنموية ونتيجة لزيادة أعداد المشتركين والتوسعات العمرانية والتنموية الجديدة، ورغم ذلك هناك فائض كبير في قدرات الكهرباء المتاحة بالشبكة وفي محطات التوليد يصل إلى نحو 40% من الاستهلاك ولم يتم اللجوء إليها لتخفيف الأحمال، وأن الانقطاعات العابرة التي شهدتها بعض المناطق نتيجة لأمور فنية يتم معالجتها في وقت قياسي.

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