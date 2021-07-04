مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حاولت خلالها التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة «صرواح» غرب محافظة مأرب، وكبدت القوات، الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش ومقاتلو القبائل خاضوا معركة عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة «صرواح»، وانتهت المعركة بسقوط عدد من عناصر الميليشيات المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.

كما شنت مدفعية الجيش، قصفاً مكثفاً على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات تمكنت خلالها من تدمير طقم وقتل وجرح من كان على متنه، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات دمرت مخزن أسلحة وألحقت أضراراً بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات بجبهتي «المشجح» و«صرواح» غرب مأرب.

وفي مأرب أيضاً، تكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى من عناصرها وأكثر من 10 آليات عسكرية مدمرة، أمس، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات جوية للتحالف في جبهات غربي المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش ومقاتلي القبائل تمكنوا من كسر هجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي على «وادي الجفرة» ومنطقتي «الخسف» و«الندر» بمديرية «رغوان».

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وإحراق طقم يحمل رشاشاً عيار 23، وطقم آخر يحمل رشاشاً عيار 14 في جبهة «الخسف»، كما تم إحراق 5 أطقم أخرى.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف شن غارات جوية عنيفة أسفرت عن تدمير 4 عربات مدرعة تابعة للميليشيات الانقلابية ومدفع 120 في «وادي الجفرة».

وفي صعدة، أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهة «الملاحيط».

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في سلسلة جبال «الكلح»، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الميليشيات.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.