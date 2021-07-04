فيديو يوثق مشاهد لا تصدق.. سيول “طينية” تدمر عشرات المنازل في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 11:31 مساءً

سيول من الطين تدمر عشرات المنازل في اليابان

سجلت السلطات اليابانية فقدان ما لا يقل عن 20 شخصًا في عداد المفقودين، ودفن عشرات المنازل بعد تحطمها في مدينة في اليابان، جراء تدفق سيول من الطين والمياه في مدينة أتامي وسط اليابان.

حيث ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من اليابان منذ وقت سابق من هذا الأسبوع – مما أدى إلى إطلاق التحذيرات بشأن الانهيارات الأرضية المحتملة.

وأظهرت مقاطع فيديو الآثار المروعة التي أعقبت الدمار حيث دمرت المباني وهناك مخاوف من وقوع وفيات.

ولفتت وكالة NHK اليابانية، إلى أن الكارثة وقعت بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المحافظة.

وبدأ عناصر الشرطة ورجال الإطفاء عمليات البحث عن المفقودين. وقد طلب مسؤولو المحافظة المساعدة من أفراد قوات الدفاع.

وطلبت السلطات من نحو 25 ألف شخص الانتقال إلى أماكن إقامة آمنة، فيما أعلنت الحكومة حالة طوارئ في المنطقة. وتم إرسال عناصر من الجيش لتقديم المساعدة.

وأدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى اضطرابات في خدمات السكك الحديد بما في ذلك القطار الطلقة فائق السرعة.

يذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لبيانات رسمية، كان هناك متوسط حوالي 1500 انهيار أرضي سنويا في اليابان وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه في العقد السابق.