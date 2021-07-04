عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة فلسطيني جراء قصف إسرائيل لموقعين شمالي غزة

الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365

قال مصدر طبي فلسطيني، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقعين لحماس شمالي غزة، أسفرت عن إصابة واحدة بحالة حرجة.



وقال مصدر أمني بغزة، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعًا في منطقة السودانية شمال غربي غزة، وموقعًا آخر جنوب المدينة.

وجاء هذا التطور بعدما تسبب بالون حارق أطلق من قطاع غزة باندلاع حريق في منطقة مجلس محلي أشكول قرب حدود القطاع.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13): "تسبب بالون حارق في اندلاع حريق في مجلس أشكول الإقليمي بالقرب من حدود غزة بعد ظهر السبت".

ونقلت عن ناطق باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: "توصل المحققون إلى أن الحريق نتج عن بالون حارق تم إطلاقه على الأرجح على إسرائيل من غزة".