وزير الخارجية: العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة، كما أن المتابعة تجتمع بشكل دوري وتراجع كل الملفات التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات بين وزراء الخارجية وتبادل الخطابات على مستوى القيادات.

وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف علاقات طبيعية بين مصر وقطر، كما أن التمثيل الدبوماسي عاد مرة أخرى بين البلدين وتم تسميه سفراء جدد في القاهرة والدوحة.

وأوضح سامح شكري، أن هذا مؤشر على رغبة لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى طبيعتها وهذا له خصوصيته، كما ان مصر تسعى إلى عودة العلاقات مع أشقاءنا العرب.