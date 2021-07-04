قضية تهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي .. تحديد جلسة مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة عصر الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إنه من المنتظر عقد مجلس الأمن جلسة بشأن قضية سد النهضة عصر الخميس المقبل حيث سيتم الإستماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن سد النهضة قضية تهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي في ظل عدم التوصل لإتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث وهذا ما يجب علي مجلس الأمن أن يدركه.

وأوضح عبد الفتاح نرغب في خروج قرار من مجلس الأمن يضمن لإثيوبيا القدرة علي توليد الكهرباء مع عدم إلحاق الضرر البالغ بدولتي المصب.

وتابع عبد الفتاح "نتمني إقناع الأطراف المعنية في مجلس الأمن بأن يكون هناك تصويت لصالح القرار من خلال الحصول على 9 أصوات".

وكانت مصر قد طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.