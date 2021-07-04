الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية: قاعدة 3 يوليو البحرية فخر لكل مصري وفخر لنا كضباط بحريين

الشارقة - اميمة ياسر - علق اللواء بحري عصام بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا: "قاعدة فخر لكل مصري، وفخر لنا كضباط بحريين".

وأضاف بدوي ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى من نوعها في مصر، معقبا: "تم افتتاح قاعدة سيدي براني وقاعدة برنيس وكذلك قاعدة محمد نجيب".

وأوضح الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، أن قاعدة 3 يوليو ستعمل على منع الهجرة غير الشرعية وهو دور إقليمي مهم، وستساهم أيضاً في تأمين قناة السويس والطريق الملاحي.