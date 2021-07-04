أشباح في أرض المعركة .. الجيش الروسي ينجح في إخفاء الدبابات خلال الإشتباك مع العدو

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام روسية، عن آخر ابتكارات الجيش الروسي الحديثة والمتمثلة بستار عسكري خاص يقوم بإخفاء العربات والدبابات التابعة للقوات العسكرية الروسية.

وذكر موقع "فيستنيك" الروسي أن الستار العسكري الحديث ابتكره مهندسون تابعون لوزارة الدفاع الروسية حيث يقوم هذا الستار بإخفاء العربات العسكرية والدبابات الروسية من طراز "تي- 90إم" و"تي- 72بي"، خفية

وكانت الدول الغربية قد توجهت لتطبيق تكنولوجيا إخفاء الطائرات والتي تمنع تعرض الطائرة للاكتشاف بوسائل الدفاع الجوي، على الآليات العسكرية المدرعة. وكانت النتيجة أن دبابات خفية ذات أشكال غير عادية خرجت إلى حيز الوجود. إلا أن العسكريين رفضوا التعامل معها بسبب غلائها وصعوبة تشغيلها.

ولذلك اتجه المخترعون لإيجاد ما يسهل استخدامه لإخفاء الدبابات عن أسلحة العدو المضادة للدروع عبر امتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات وأجهزة الرؤية الليلية.

وفي روسيا يسمى أحد أحدث أنواع رداء الإخفاء للدروع بـ"إم إم كا – بي3" وهو وسيلة التمويه التي تُخفي الدبابة عن عيون المراقبة الخاصة بتقنيات الاستطلاع وأسلحة الدقة العالية.

ولا يفقد "رداء الإخفاء" قدراته في ظل الحرارة الشديدة والبرد القارس.