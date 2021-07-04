شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان النوعية لتنسيقية الأحزاب ترصد رحلة الرئيس لتمكين الشباب خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رحلة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين الشباب خلال 7 سنوات، وقالت إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية أكد إيمانه بالشباب وتطلعاته لتدريبهم وتأهيلهم لقيادة الوطن وهو ما بدأ بالفعل في تحقيقه خلال السنوات السبع الماضية، مضيفة :" فنجد في الحركة الأخيرة للمحافظين عام 2019 حظي الشباب بـ25 منصب بنسبة بلغت 60% من إجمالي الحركة، فتم اختيار اثنين من المحافظين من بين 16 محافظ من الشباب، بينما أُختير 23 قيادة من بينهم 5 ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب لمنصب نائب المحافظ جاؤا جميعهم من الشباب."

وأشارت اللجان النوعية للتنسيقية إلى أن عدد الشباب الآن بمجلس النواب بلغ ما يزيد على 124 شابا من الجنسين يمثلون 20% من نسبة نواب المجلس، وعن مساعي الدولة لتمكين الشباب ، لفتت الى التمكين السياسي من خلال تأهيل وتدريب وإعداد الشباب، الذي أخذ أشكال عديدة تمثلت في دورات تدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية، ومن خلال البرنامج الرئاسي، ثم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وهو ما انتهى بحصول عدد من القيادات الشابة على مناصب قيادية، وأتاح لهم فرصة التمثيل داخل البرلمان.

ونوهت الى التمكين الاقتصادي من خلال تسهيل عملية إنشاء الشركات وتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حضانات لتلك المشروعات لضمان نجاحها، إلى جانب سعي الدولة لتوفير ملايين فرص العمل والتمكين الاجتماعي عبر بناء ملايين الوحدات السكانية سواء لفئة الإسكان الاجتماعي أو فئة الإسكان المتوسط، بما يمكن الشباب من بناء حياة أسرية وتكوين مستقبل مستقر لهم، والتأهيل الصحي والنفسي للشباب حيث اهتمت الدولة بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى الذي وفر العلاج لأكثر من 400 ألف مواطن مصري معظمهم كانوا من فئة الشباب.

وذكرت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالاستماع للشباب ولقاؤهم عن قرب، فكان أول رئيس مصري يدشن جسراً للتواصل معهم عبر مؤتمرات ومنتديات الشباب، مضيفة :" فتحت رعايته تم عقد 8 مؤتمرات للشباب المصري بشرم الشيخ والقاهرة وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية وجامعة القاهرة والعاصمة الإدارية، وبمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، كما اهتم الرئيس بشباب الوطن العربي والقارة الإفريقية باعتبارهم شركاء التاريخ والمستقبل فنظم منتديات الشباب العربي والأفريقي بأسوان للاستماع إلى رؤيتهم وأفكارهم لتحقيق النهضة لبلادهم، وامتد اهتمام الرئيس بالشباب لخارج الوطن العربي والقارة الإفريقية فدشن منتدى شباب العالم الذي عقد ثلاثة مرات بمدينة شرم الشيخ".