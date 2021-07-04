شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى تونس بعد الاعتداء على النائبة عبير موسى.. لماذا تكره حركة النهضة المرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغضب الشديد في الشارع التونسي، جراء ما حدث من اعتداءات على النائبة والمعارضة التونسية عبير موسى، من نواب مقربين من حركة النهضة التونسية الإخوانية، وحمل العديد من النواب التونسيين المعارضين راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية ما حدث ضد النائبة عبير موسى.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن ما حدث مع النائبة المعارضة عبير موسى، مثل إدانة واسعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات العامة والمبدعين فضلا عن استهجان التونسيين لما حدث من تصرفات عبثية ضد المعارضين في البرلمان التونسى.

وأضاف التقرير أن عبير موسي خلال الفترة الماضية وهى تتعرض لسلسة ممنهجة من الاعتداءات من قبل نواب حركة النهضة وحلفاءها داخل البرلمان، نظرا لما تمثله من رعب للإخوان في الأراضى التونسية.