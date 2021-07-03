3 وفيات و137 إصابة بكورونا بلبنان

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت إلى 544363 بعد تسجيل 137 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7859.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح 27.2% من سكان لبنان حتى اليوم.