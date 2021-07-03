1612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و10 وفيات بالكويت

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 362018 في حين سجلت 10 حالات وفاة جميعها غير محصنة ليصبح مجموع حالات الوفاة 2005.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية / كونا / إنه تم أيضا تسجيل 1873 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 341477 حالة موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 32ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 299 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18536 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة إلى 1056.